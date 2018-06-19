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Bikinili paylaşımı olay oldu!

Bikinili paylaşımı olay oldu!

Bikinili paylaşımı olay oldu!

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28 yaşındaki oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Böylece Tuğutlu da makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uymuş oldu.

Alman asıllı Türk oyuncu ve Türkiye eski güzellerinden Leyla Lydia Tuğutlu, makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu. Doğal halini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, takipçileri tarafından dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.
İşte Tuğutlu’nun o paylaşımı;
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