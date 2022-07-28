Bikinisiyle sere serpe yatarak poz veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle dikkat çekti

Bir süredir sevgilisiyle Marmaris'te tatil yapan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sıcak havadan bunalınca bikinisiyle yere yattığı bir fotoğrafını paylaştı. 46 yaşındaki Yeşilçay'ın fiziğini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yoğun bir sezon geçiren Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati kocabaş ile Marmaris'te tatil yapıyor. Günlük hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak sıcaktan bunaldığı anları paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı. O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken fiziği de dikkatlerden kaçmadı. 46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları "Genç kızlara taş çıkartır" yorumunu yaptı.

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