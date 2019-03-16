BİLAL AHMAD 2 GÜN TUTUKLU

Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili polis soruşturmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak dün akşam tutuklanan Bilal Ahmad bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç, Bilal Ahmad’ın 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Olayın Tahkikat Sorumlusu Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının olay ile ilgili bağlantısı olduğunun tespit edilerek, Gazimağusa’da tutuklandığını anlattı.

Bilal Ahmad’ın gönüllü ifade verdiğini ve işlediği suçları itiraf ettiğini kaydeden İneci, zanlının serbest kalması durumunda emare ve aranan zanlılara etki edeceğini söyledi.

Olayın Tahkikat Sorumlusu Polis Müfettiş Muavini İneci, Bilal Ahmad’ın 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine Güçlüer Ozankaya da, adam öldürme, silahlı soygun, ateşli silah taşıma, patlayıcı madde taşıma, ateş etme suçlarının ciddi olduğunu belirtti.

Tahkikatın henüz bitmediğini kaydeden Yargıç Ozankaya, Bilal Ahmad’ın 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu arada, polisin, cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün tutuklanan 30 yaşındaki Faiz Ul Hassan da dün mahkemeye çıkarılmış hakkında 3 gün tutukluluk emir verilmişti.