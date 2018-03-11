BİLANÇO AĞIR TEDBİR YETERSİZ

KKTC’de her yıl onlarca kişiyi trafiğe kurban veriyoruz. Polis kayıtlarında kazaların ana nedeni aşırı sürat ve dikkatsizlik olarak geçiyor. Yol kusurları ve uyuşturucu kullanımı polis raporlarında yok

14 AYDA 43 ÖLÜM: Alınan tedbirler ve yapılan uyarılar işe yaramıyor. KKTC’de Ocak 2017 –Şubat 2018 tarihleri arasında 43 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişinin de yaralandığı kazalarda, milyonlarca liralık da maddi zarar oluştu

UYUŞTURUCU KONTROLÜ YOK: Ülkede yaşanan trafik kazalarının çoğunun oluş nedeni polis raporlarına aşırı sürat ve dikkatsizlik olarak geçiyor. Ülkede uyuşturucu kullanımına bağlı trafik kazasına ilişkin ne bir denetim ne de veri var. Oysa Güney Kıbrıs dahil birçok ülkede uyuşturucu etkisinde sürüş tahlille tespit ediliyor

“ETKİN DENETİM ŞART”: Trafik kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı: KKTC’de trafikte uyuşturucu testi yapılması ile ilgili yasal düzenleme yok. Sürücülerin uyuşturucu etkisi altında iken çok rahat araç kullanabilecekleri bir ülkede yaşıyoruz. Bağımlılık yapan maddelerle mücadelede trafikte etkin denetim de şart

Duygu ALAN

KKTC’de trafik kazalarının ardı arkası bir türlü kesilmiyor, ülkemizde gün geçmiyor ki bir veya daha fazla trafik kazası meydana geliyor.

Kazaların birçoğu araçların hasar görmesi ile sonuçlanırken birçok kazada araç sürücüleri veya araçlarda yolcu olarak bulunan kişiler ya da yayalar yaralanıyor.

Meydana gelen bazı kazaların ise bilançosu çok ağır oluyor.

KKTC’de her gün bir kaza yaşanması hatta ölümlü trafik kazaları bile bazı sürücülere ders olmuyor.

Tüm uyarılara ve trafik kazaları bilançosuna rağmen bazı sürücüler, trafikte kendini yarışta zannederken bazıları kaza riski en yüksek olan yollarda bile anlamsız bir cesaret göstererek hatalı sürüş, bazı sürücüler de aşırı alkol tesiri altında direksiyon başına geçiyor hem kendi canını hem de başkalarının hayatını riske atıyor.

Denetim yetersiz

Ülkede yaşanan trafik kazalarının çoğu sürücü hatasından kaynaklanıyor.

KKTC’de uyuşturucu kullanımına bağlı trafik kazasına ilişkin ne bir istatistik var ne de trafikte bu yönde denetim yapılıyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin etkisi altında araç kullanılmasının telafisi mümkün olmayan neticelere neden olabileceğine vurgu yaparak, trafikte alkol testi yapıldığı gibi uyuşturucu testinin de muhakkak yapılması gerektiğini kaydetti.

AYRI KAREDE

Avcı: Trafikte uyuşturucu denetimi şart

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin etkisi altında araç kullanılmasının telafisi mümkün olmayan neticelere neden olabileceğine dikkat çekti. Avcı, trafikte alkol testi yapıldığı gibi uyuşturucu testinin de muhakkak yapılması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Avcı, “Uyuşturucu kullanımının ülkede büyük sorun olduğunu hükümette resmen açıkladı. Bunun yaygınlaşmasını önlemek adına her türlü mücadele yapılmalıdır. Uyuşturucu kullanımı kişinin sağlığına ciddi oranda zarar verir. En büyük tehlikelerinden biri de uyuşturucu tesiri altındaki kişilerin sokağa çıkmaları hatta araba kullanmalarıdır. Uyuşturucu etkisindeki kişilerin, başka insanlara çok kolay zarar verebilecekleri ortadadır” diye konuştu.

KKTC’de trafikte uyuşturucu testi yapılmadığını ifade eden Avcı, bununla ilgili bir yasal düzenleme de yapılmadığını belirtti.

“Ne yazık ki sürücülerin uyuşturucu etkisi altında iken çok rahat araç kullanabilecekleri bir ülkede yaşıyoruz” diyen Avcı, sürücülerin cebinde uyuşturucu madde bulunması halinde o kişilere kan testi yapılmadığını ve bunun büyük tehlike olduğunu söyledi.

Mehmet Avcı, uyuşturucu kullanımı suçundan veya alkollü araç kullanımı suçundan mahkemede yargılanarak cezalandırılan bir kişinin tedavi olana kadar araba sürmelerini engelleyen tüzüğün bakanlar kurulundan Mayıs 2017 tarihinde geçtiğini ancak tüzüğün 24 ay sonra yürürlüğe girmesi yönünde karar üretildiğini ifade etti.

Uyuşturucu testlerinin yapılabilmesi için gerekli cihazların Devlet Kimya Laboratuvarı’na alındığını ancak geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonucu bu cihazların da yandığını Dile getirdi. Avcı, polisin kullanması gereken cihazların ise hiç alınmadığını söyledi.

Mehmet Avcı, bağımlılık yapan maddelerle etkin mücadelede trafikteki denetimlerin de çok önemli olduğunu kaydetti.

Havadis