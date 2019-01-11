Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
İletişim
Nöbetçi Eczaneler
Künye
11 Ocak 2019
Cuma
WEB TV
FOTO GALERİ
MAGAZİN
YAŞAM
SAĞLIK
HABER
SPOR
TEKNOLOJİ
Kategoriler
ASTROLOJİ
DÜNYA
EKONOMİ
KIBRIS
KÜLTÜR-SANAT
MAGAZİN
SAĞLIK
SİNEMALAR
SPOR
TEKNOLOJİ-BİLİM
TÜRKİYE
YAŞAM
Foto Galeri
HABER
MAGAZİN
SAĞLIK
SPOR
TEKNOLOJİ
YAŞAM
Web TV
EĞLENCE
FRAGMAN
HABER
MAGAZİN
SPOR
YAŞAM
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Günün Haberleri
Gazete Manşetleri
Sitene Ekle
İletişim
FOTO GALERİ
MAGAZİN
BİLEK GÜREŞİ YAPARAK BARIŞTILAR
BİLEK GÜREŞİ YAPARAK BARIŞTILAR
1
10
Tam bir buçuk yıldır sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde olan aşıklar Metin Hara ile Adriana Lima küçük bir "sarsıntının" ardından yeniden el ele.
Lima'nın sitemli sosyal medya paylaşımının ardından Hara ile çekilen tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi çiftin ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Ancak dün her ikisi de aynı "el ele" fotoğrafı paylaşarak ayrılık iddialarının doğru olmadığını yine sosyal medya üzerinden duyurdu.