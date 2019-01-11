BİLEK GÜREŞİ YAPARAK BARIŞTILAR

Tam bir buçuk yıldır sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gündeminde olan aşıklar Metin Hara ile Adriana Lima küçük bir "sarsıntının" ardından yeniden el ele. Lima'nın sitemli sosyal medya paylaşımının ardından Hara ile çekilen tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesi çiftin ayrıldığı iddialarını güçlendirmişti. Ancak dün her ikisi de aynı "el ele" fotoğrafı paylaşarak ayrılık iddialarının doğru olmadığını yine sosyal medya üzerinden duyurdu.