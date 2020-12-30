Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı Covid-19’u durduruyor

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları genelde uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının corona virüsünü engellediğini öne sürdü. Bilim insanları bu hormonun hastalığı yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını söyledi.

Dünya çapında 82 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle mücadele son hız devam ederken ABD’de yapılan bir araştırma heyecan yarattı.

Birçok ülkede aşı ve ilaç için kıyasıya bir yarış devam ederken ABD’deki Cleveland Clinic’te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayınlanan bir araştırma uyku sorunu yaşayan insanların kullandığı melatoninin Covid-19’un bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.

Uyku düzenini ayarlayan hormonun hastalığın bulaşma riskini yüzde 30 oranında azalttığı öne sürülürken bu konuda incelemelerin devam etmesi gerektiği kaydedildi.

YÜZDE 28’İNDE SONUÇLAR NEGATİF

Melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması sebebiyle bu keşfin çok büyük bir önemi olduğunu açıklayan ve araştırmayı yürüten Cleveland Clinic’in Genom Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, “Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik” dedi.

Cheng ve ekibi bir yapay zeka kullanarak hastanede Covid-19 şüphesiyle başvuran 27.000’den fazla insanda inceleme yaptı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 28’inin melatonin aldığını ve bu kişilerin test sonuçlarının negatif geldiğini söyleyen bilim insanları, “Bu sonuç bizi çok heyecanlandırdı. Eğer bu sonuçlar hastalarımıza, amacımıza ve misyonumuza yardım edecekse bu bizim için yeterli” ifadesini kullandı.

TRUMP DA MELATONİN ALMIŞTI

ABD’nin çok okunan dergilerinden, corona virüsü ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olduğunu geçen ay yazmıştı. ABD Başkanı Trump da Ekim ayında Covid-19 olduktan sonra içinde çinko, D vitamini, famotidin ve aspirin ile birlikte melatoninin de olduğu bir ilaç kokteyli kullanarak sağlığına kavuşmuştu.

Cheng, “Bilim insanları henüz daha iyi uyku ya da uyku ilacı kullanmanın virüse nasıl etki ettiğini bilmiyor, bunun nasıl çalıştığı bilinmiyor. Fakat bunu destekleyen daha çok veri gelmeye devam ediyor. Melatonin insan vücudunun gelişmesine yardımcı olur. Dayanıklılığı artırır ve Covid-19’un yarattığı doku ve organlardaki tahribatı azaltır” dedi.

ENTÜBE HASTALARI İYİLEŞTİRİYOR

ABD’de yayın yapan KIRO 7 isimli televizyon kanalı ise Columbia Üniversitesi’nde entübe Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırma sonucunu paylaştı. Bu araştırmada entübe hastalara verilen melatonin ile daha iyi sonuçlar alındığı belirlendi.

News-Medical.net isimli tıbbi haberler yapan internet sitesi ise Toronto Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sonuçlarını paylaşmıştı. O araştırmada uzmanlar melatoninin corona virüsü aşısına eklenmesinin aşının etkisini artıracağı sonucuna varmıştı.

sözcü.com.tr