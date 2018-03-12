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BİLİM DÜNYASININ ÇÖZEMEDİĞİ 10 GİZEM

BİLİM DÜNYASININ ÇÖZEMEDİĞİ 10 GİZEM

Bilim Dünyasının Çözemediği 10 Gizem

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Bir sonraki salgın hastalıkların nereden geleceğini öngörebilir miyiz? Ölümsüz yaratıklar var mıdır? Dünya'nın sesi nereden geliyor? Bu ve bunun gibi yanıtlanamayan soruları ele alan Hep Kitap etiketli 'Nerede, Neden, Nasıl'dan, bilim dünyasının çözülemeyen 75 gizeminden 10'unu sizler için derledik

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