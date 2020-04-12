Bilim insanları corona virüsü ile ilgili tarih verdi

Dünya çapında 1 milyon 781 bin insanı hasta eden corona virüsüne karşı aşı ve ilaç için bilim dünyası farklı kollardan harekete geçerken, Hong Kong Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, "Temmuz'a kadar virüsü kontrol altına almak imkansız" açıklamasını yaptı.

Corona virüsü ile ilgili çalışmalarına son hızla devam eden Hong Kong Üniversitesi’nde görevli bilim insanları çalışmaları sonucunda dünya çapında 108 binden fazla insanı öldüren Covid-19’un SARS’tan 3 kat daha fazla patojen ürettiğini ortaya çıkardı.

Bu patojenlere karşı bağışıklığın daha az olduğunu açıklayan Hong Konglu mikrobiyolog Yuen Kwok-yung, “İlk kez Covid-19 hastasının ciğerlerinden alınan doku üzerinde test yaptık. Yapılan sonuçlar bu hastalığın bulaşıcılığını gösterirken, dünya çapındaki sağlık personelinin de bunu kontrol almada ne kadar zorlanacağını kanıtlıyor” dedi. Bilim insanı, bu virüsün SARS’tan çok daha zorlu olduğunu da dile getirdi.

“14 GÜNLÜK KARANTİNA YETMİYOR”

SARS salgınını yaklaşık 6 ay içerisinde kontrol altına almayı başaran bilim insanlarının Covid-19 ile mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Hong Kong Üniversitesi’nden görevli Yuen Kwok-yung, “Bu salgını Temmuz ayına kadar kontrol almamızın imkanı yok gibi” dedi.

Araştırmayı yöneten Yuen Kwok-yung, “Maske takmaya devam etmelisiniz, kişisel hijyene önem vermelisiniz. Öncelikle virüs olup olmadığını anlamak için test yapmalısınız. Bizim yaptığımız araştırma 14 günlük karantinanın yeterli olmadığını gözler önüne serdi. Sınırlarımızı tekrar açtığımızda turistlere yine test yapılmalı” dedi.

Clinical Infectious Diseases isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırmayı yöneten Yuen Kwok-yung ve ekibi, Covid-19 hastası 6 kişiden elde edilen dokuları incelediklerinde, SARS’ın 48 saatte ürettiğinden 3.2 kat daha fazla virüs ürettiğini keşfetti. Araştırma ekibinde yer alan araştırma görevlisi doçent doktor Chu Hin, “Bazı vakalarda Covid-19 48 saatte 100 kere kendini yenilerken SARS’ta bu 10 ile 20 arasında kalıyordu” dedi.

“VİRÜS NİNJA GİBİ”

Öte yandan araştırmada yer alan Dr. Jasper Chan Fok-woo ise virüsün vücuda etkisinin çok olmadan yayıldığına dikkat çekti. Dr. Jasper Chan Fok-woo, “Bu virüs bir ninja gibi, vücutta düşük iltihap yaratıyor ve fark ettirmeden çoğalıyor” dedi.