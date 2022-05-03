Bilimsel araştırma: Kilo sperm kalitesini etkiliyor

ABD'de yapılan bir araştırma, aşırı kilolu olmanın dezavantajlarını ortaya koydu.

ABD’deki Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma aynı yaş grubundaki obezite rahatsızlığından muzdarip erkekler ile zayıf erkekleri karşılaştırarak çarpıcı sonuçlara ulaştı.

apılan araştırmada 60 ile 72 yaşındaki 8 erkek ile 20’lerinin başındaki dört erkeğin sperm sayısı ölçüldü. Bilim insanları 60’ların üzerinde “sağlıklı” kiloya sahip erkeklerin sperm sayılarında ufak bir azalış olduğunu açıklarken, aynı yaş grubundaki obezlerde ise sperm üretiminin çok sınırlı olduğu sonucuna vardı.

Bilim insanları bunun sebebini açıklamazken, obez erkeklerin düşük testosteron ve daha sıcak yumurtalıklar sebebiyle bu sorunu yaşadığı tahmin ediliyor.

sözcü.com.tr