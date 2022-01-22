Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilim insanları yaptıkları son araştırma ile kadın ve erkek beyinlerinin gerçekten farklı çalıştığını ortaya koydu. Fareler üzerinde yapılan incelemelerde bir cinsiyette diğerinden çok daha aktif olan bin gen bulundu. Bu genler davranışları etkilediği gibi olası beyin rahatsızlıklarında da bir risk faktörü olarak dikkat çekiyor.

Erkeklerin ve kadınların beyinlerinin farklı çalıştığı yıllardır en çok konuşulan konulardan biri. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu popüler söylemin aslında gerçek olduğunu ortaya koydu.

Cell Dergisi'nde yayınlanan yeni araştırmaya göre, bir cinsiyette diğerinden çok daha aktif olan 1000 gen bulundu.

Beyinde 'Derecelendirme, flört etme, çiftleşme ve nefret etme' davranışlarını programladığı bilinen alanları araştıran bilim insanları Erkek ve dişi fare beyinlerinin nasıl farklılaştığını inceledi.



ERKEK FARELER CİNSİYETİ ÇOK DAHA HIZLI BELİRLİYOR

Çalışmada erkek farelerin bir yabancının cinsiyetini hızlı bir şekilde belirlediği, dişilerde ise yavru koruyuculuğunun çok daha fazla olduğu belirlendi. Stanford Medicine'den araştırmacılar, bu farklılıkların muhtemelen erkek ve kadınların beyinlerine de yansıdığını söyledi.

KARŞI CİNSE GÖRE ÇOK DAHA AKTİF BİN GEN BULUNDU

Beyin yapılarından çıkarılan dokuyu analiz eden bilim insanları bir cinsiyetin beyninde diğerine göre önemli ölçüde daha aktif olan 1000'den fazla gen buldular.

Psikiyatri, davranış bilimleri ve nörobiyoloji profesörü Nirao Shah, "Bu genleri kullanarak, belirli cinsiyete özgü davranışları düzenleyen beyin hücresi gruplarını belirledik. Kanıtlar, beynin yalnızca çevresel etkilerle şekillenmeyi bekleyen boş bir levha olmadığını açıkça ortaya koyuyor."dedi.

CİNSİYETE ÖZGÜ DAVRANIŞLAR

Milyonlarca yıllık evrim boyunca hayvanların beyinlerine cinsiyete özgü sosyal davranışlar yerleştirilmiştir. Örneğin erkek fareler, kendilerine ait olduğunu düşündükleri bir alanı ihlal eden yabancıların cinsiyetini çabucak ayırt eder. Davetsiz misafir başka bir erkek ise, hemen ona saldırır. Eğer dişiyse flört başlatırlar.

Dişi fareler, yavrularını tehdit eden her şeye saldırarak, bölgesel saldırganlıktan ziyade annelik saldırganlığı sergilerler. Yavrularını korumaya ve başıboş olanları geri almaya erkeklerden çok daha meyillidirler.

OTİZM SPEKTRUM RİSKİ ERKEKLERDE 4 KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar keşfettikleri baskın genlerin, farklı cinsiyetlerde yaygın olan beyin bozuklukları için belirlenmiş risk faktörleri olduğunu söylediler.

Örneğin, erkeklerde kadınlara göre dört kat daha yaygın olan otizm spektrum bozukluğu olduğu keşfedilirken Alzheimer hastalığı ve multipl skleroz ile bağlantılı genler, dişi fareler arasında daha aktif olarak görüldü.

Hürriyet