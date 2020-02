BİLİNÇLİ KAZA YAPMIŞLARDI...

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Araçlarındaki eski hasarları sigortaya tamir ettirmek için bilinçli kaza yapan zanlılar Barış Umut Aydoğdu ve Büşra Cengiz dün yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktarı. Gültuna, 31 Ocak 2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Girne de Zeytinlik köyü Alemdağ sokak içerisinde LS 260 plakalı araç sürücüsü zanlı Barış Umut Aydoğdu (E-23) ve LY 472 plakalı araç sürücüsü Büşra Cengiz (K-22) LS 260 plakalı araçta daha önceden oluşan hasarı yaptırabilmek amacıyla bilerek ve isteyerek LS 260 plakalı aracın ön kısmı ile LY 472 plakalı aracın arka kısmına çarptırıp bir kaza olduğunu, ve tüm hasarların o esnada meydana geldiğini kaza mahalline gelen GPM Trafik şubesi ekiplerine yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak amme fesatçılığı yaptıklarını mahkemeye aktardı. Polis, her iki şahıs aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu itiraf ettiklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme her iki zanlının 7 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve her biri için bir kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.