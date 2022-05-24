Bill Gates’in aylar önce söylediği sözü hatırlattılar: Maymun çiçeği iddiası

Corona virüsü salgını dolayısıyla “aşılar aracılığıyla çip takacak” iddiasının ortaya atıldığı dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates hakkında yeni iddialar gündeme geldi.

Normalde orta ve batı Afrika’nın tropik bölgelerinde görülen maymun çiçeği hastalığının hızla yayılması sonrasında sosyal medya kullanıcıları Gates hakkında yeni iddialarda bulundu.

Hiçbir dayanak olmadan corona virüsü salgınını çıkarmakla suçlanan ve hakkında asılsız iddiaların ardı arkası kesilmeyen Gates’in maymun çiçeği salgınının arkasında olduğuna dair yorumlar sosyal medyada ortaya çıktı.

“DAVOS VE KİTABI ARKA ARKAYA GELDİ”

Geçen yıl, İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Gates, gelecekte olası salgınlar konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini söylemişti. Gates’in bu sözünü hatırlatan bazı sosyal medya kullanıcıları, “ABD, bir hafta önce çiçek aşısı satın aldı ve DünyaSağlık Örgütü ile anlaşma yapıyorlar” iddiasını ortaya attı.

Öte yandan İngiliz pop müzik grubu Right Said Fred, “Davos, DSÖ ile anlaşma ve Bill Gates’in Sonraki Salgını Nasıl Engelleriz isimli kitabı arka arkaya gerçekleşiyor ve tam da maymun çiçeği salgını ile ilgili haberler ortaya çıkarken” iddiasında bulundu.

Daha önce Covid-19 aşısı ile insanlara çip takacağına dair iddiaları net bir dille yalanlayan Bill Gates konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

sözcü.com.tr