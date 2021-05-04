Bill Gates’in boşanma kararı sonrasında gözler onda

Bill ve Melinda Gates’in boşanma haberlerinin basına yansımasından sonra gözler çiftin çocuklarına çevrildi. Çiftin, geçtiğimiz yıl nişanlanan en büyük çocuğu Jennifer Gates, babasının servetinin küçük bir kısmını da almaya hazırlanıyor. Peki Jennifer Gates kimdir?

25 yaşındaki Jennifer Gates, dünyanın önde gelen milyarderlerinden biri olan Bill Gates’in en büyük kızı. Jennifer Gates'in; Rory ve Phoebe adında iki küçük kardeşi daha var. Jennifer Gates; binicilikteki tutkusu, eğitim hayatındaki başarısı ve hayırseverliğiyle dikkat çeken bir isim.

Üç çocuk sahibi olan Gates çifti, çocuklarının eğitim hayatı ve kişisel gelişimleri için son derece özenli davranmışlar. Babaları Microsoft’u kurmasıyla ünlü olsa da Gates, çocuklarını büyütürken ekran sınırlaması koydu ve Jennifer'ın 14 yaşına kadar telefon sahibi olmasına da izin vermedi. Ayrıca tüm çocuklar, babalarının da mezun olduğu Seattle’ın özel Lakeside Lisesi’ne gittiler.

EĞİTİM HAYATINA 1 YIL ARA VERDİ

Gates, 2018 yılında Stanford Üniversitesi’nden biyoloji diploması alarak mezun oldu ve tıp fakültesine gitmeden önce binicilik tutkusuna odaklanmak için bir yıl izin istedi. Sidelines Magazine haberine göre; doktorluk mesleğine karar verirken çocuk doktoru ona ilham verdi.

Başarılı bir binici olan Jennifer Gates, 6 yaşından beri binicilik yapıyor. En sevdiği atlardan birinin adı Alex. Kasım 2017’de US Equestrian’a verdiği demeçte, “O süper tatlı; hızlı gidebilir ve rahatlıkla güven duyabilirsiniz, bu yüzden onun için gerçekten heyecanlıyım” dedi.

GATES’TEN KIZININ BİNİCİLİK MERAKI İÇİN 37 MİLYON DOLAR

Tutkusunu desteklemek için Gates’in babası, zengin biniciler için gözde bir yer olan Wellington, Florida’da mülk satın almaya başladı. Hatta Gates'in Miami'de bir dizi mülk satın almak için 37 milyon doları gözden çıkardığı söyleniyor.

Gates, binicilik konusunda Eve Jobs’un yanı sıra Michael Bloomberg’in kızı Georgina, Bruce Springsteen’in kızı Jessica ve Steven Spielberg’in kızı Destry gibi ünlü isimlerle de yarıştı.

Jennifer Gates, binicilik tutkusuyla geçirdiği bir yılın sonunda şu anda Mount Sinai’nin Icahn Tıp Fakültesi’ne kayıtlı. İlk yılını uzaktan bitirdi. Tıp fakültesindeki tüm sınıflar corona virüsü nedeniyle geçici olarak çevrimiçi hale geldi.

Ayrıca Jennifer'ın okula son derece yakın bir evi de var; New York Post haberine göre; 2017’de ebeveynleri, tıp fakültesine sadece birkaç blok ötede olan 5 milyon dolarlık bir apartman dairesi satın aldı.

“BİRLİKTE BÜYÜYEREK VE SEVEREK”

Eğitim hayatında ve hobilerinde oldukça istikrarlı olan Jennifer Gates, özel hayatında da pek farklı değil. Ocak 2020’de Gates, ünlü Mısırlı binici Nayel Nassar ile nişanlandığını duyurdu. Nassar ayrıca Stanford Üniversitesi’ne girdi. Gates nişanladığını Instagram’da şu sözlerle duyurdu: “Hayatımızın geri kalanını birlikte öğrenerek, büyüyerek, gülerek ve severek geçirmek için sabırsızlanıyorum.”

Gates ve Nassar, Gates tarafından kurulan Paris Panthers’ın binicileri. 2019’da Dünya Şampiyonlar Ligi’nde yarıştılar ve dokuzuncu oldular.

Gates de ebeveynleri gibi başkalarına yardım etmek için ayrıcalığını kullanmayı seviyor. Gates, Sidelines Magazine’e verdiği bir demeçte, “Muazzam bir ayrıcalık durumunda doğdum. Ve bunları, tutkulu olduğum şeyleri bulmak ve umarım dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getirmek için bu fırsatları kullanmak istiyorum.”

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