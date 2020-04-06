Bill Gates’ten corona virüsü tahmini

Dünyanı en zengin ikinci adamı konumundaki ABD'li milyarder Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, "Uzmanların söylediği gibi yüksek ölüm oranı çıkmayabilir" dedi.

Dünyanın en zengin ikinci insanı olarak bilinen ABD’li iş insanı Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu… Microsoft’un kurucularından olan Gates, sokağa çıkma yasağının uygulanması durumunda en kötü senaryonun tersine dönülebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık ekibinde görevli olan isimler geçen hafta içerisinde, ABD genelinde toplam ölü sayısının 100 bin ile 240 bin arasında olacağını öngörmüştü.

“EKONOMİK FATURASI AĞIR OLACAK AMA…”

Bill Gates, “Eğer test yapma sistemini düzeltirsek, bütün 50 eyaleti de işin içine alabilirsek, bu ölüm sayılarının altında olacağız. Elbette çok büyük bir ekonomik fatura çıkacak” dedi.

Gates, “Bir aşı geliştirilene kadar durumun tamamen normale döneceğini söylemek güç” ifadesini kullandı.

97 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilen Gates, Bloomberg Milyarderler Listesi’nde ikinci sırada yer alıyor.