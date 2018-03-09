Bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilen oyuncu Billur Yazgan'dan açıklama

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Billur Yazgan'ın bugün vefat eden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan, Billur Yazgan'ın Ercan Yazgan'ı reddettiği uzun zamandır görüşmediği de konyla ilgili diğer bir iddiaydı. Billur Yazgan çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: