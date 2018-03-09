Billur Yazgan'dan açıklama!
Billur Yazgan'dan açıklama!
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Bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilen oyuncu Billur Yazgan'dan açıklama
Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Billur Yazgan'ın bugün vefat eden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmişti. Öte yandan, Billur Yazgan'ın Ercan Yazgan'ı reddettiği uzun zamandır görüşmediği de konyla ilgili diğer bir iddiaydı. Billur Yazgan çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik... Herkes gibi bende çok severdim ve çok üzüldüm... Hepimizin başı sağolsun Yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanındaverdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...
Etiketler : Ercan Yazgan, Billur Yazgan, açıklama
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