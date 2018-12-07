BİN KEKLİK TELEF OLDU!

Avcılık Federasyonu'na ait üretim tesisini vuran sel nedeniyle bin kadar keklik öldü

Dikmen'de bulunan KKTC Avcılık Federasyonu'na ait üretim tesisi, yağmur ve sel sularından nasibini aldı.

Tesiste bulunan bin kadar keklik yağış nedeniyle ölürken, federasyon yetkilileri çok sayıda hayvanı da doğaya salmayı başardı.

Ciddi kaynaklar harcanarak, yıllar içerisinde oluşturulan tesis, önceki akşamdan itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış ve sel sularının da etkisi ile, adeta kullanılmaz hale geldi.