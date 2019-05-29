Bin kişi havalimanında karşıladı

'Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 81'inci bölümünde gerçekleşen ada konseyinde, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi.

Acun Ilıcalı, "Hikmet'in sakatlığı nedeniyle yarım kalan bir araba oyunu vardı. Önümüzdeki günlerde o oyunu oynayacaksınız. Bunu hatırlatmış olayım" dedi.

Yarışmacılara önemli bir bilgi de veren başarılı televizyomcu, "Hikmet'e bir kez daha 'geçmiş olsun' diyoruz. İnşallah iyi olacak. Bu arada bine yakın kişi havalimanında Hikmet'i karşıladı. Bütün destekçilerine ve Hikmet'e selamlar. Sevilmek güzel bir şey. Hikmet de bunu fazlasıyla yaşadı" ifadelerini kullandı.