BİN TL ALACAK İÇİN CİNAYET İŞLEDİLER!

Sedef BOŞNAK

Toplumda ve Nijeryalı öğrenciler arasında büyük endişe ve korku yaratan Gazimağusa’daki Kennedy Taomwabwa Dede cinayetiyle ilgili detaylar, polisin yaptığı geniş çaplı araştırma sonucu tek tek açığa çıkarılıyor.

Dövülerek zorla evinden kaçırıldıktan sonra, götürüldüğü Çanakkale Göleti’nde de ciddi şekilde darp edilen 28 yaşındaki Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili polise teslim olan Nidai Şanlı, dün, geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarıldı ve aleyhine soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin etti.

Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri, cezaevi aracıyla, mahkemenin arka tarafından, polis eskortu eşliğinde mahkemeye getirilip götürülen 28 yaşındaki Nidai Şanlı’nın yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Zanlının emniyetinden sorumlu olan ekipler, ayrıca, mahkeme binası önünde de etten duvar ördü, kuş uçurtmadı.

Cinayet kurbanı Kennedy Taomwabwa Dede’nin arkadaşı ve Nijerya Öğrenci Birliği üyesi bir kişi, duruşmanın görüşüldüğü salonda, olayla ilgili gelişmeleri dinledi.

İtiraf etti, emareleri gösterdi

Polis, Kennedy Taomwabwa Dede’yi, alacağı bin TL’yi tahsil etmek için, beraberindeki 2’si çocuk 6 kişiyle göle götürerek dövdüğünü ancak öldürmek istemediğini itiraf eden Nidai Şanlı’nın, olay esnasında giydiği kıyafetleri, ayakkabıları, olayda kullandığı siyah el fenerini ve elektrikli şok aletini, Nidai’nin gösterdiği yerde bularak teslim aldı.

Öte yandan polis, kayıp emareleri ararken, elde ettiği telefon dökümlerini de incelemeye aldı.

Olayı çok yönlü araştıran polis, temin ettiği 70’i aşkın ifadeye ek olarak yeni ifadeler de temin edeceğini beyan etti.

Mahkemede şahsen hazır bulunan ve söz verilmesi üzerine “Şu an söyleyecek bir şeyim” yok diyen Nidai Şanlı, cuma günü, Zekeriya Kurucu (22), Ozan Körkurt (18), Onur Körkurt (21), S. D. (17), Aydan Kızıltunç (28) ve B. Ç. (16) ile birlikte yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Gayesi bin TL’ydi

Gölde dolaşan iki çocuğun ihbarı üzerine, Çanakkale Göleti’nde bulunan Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli deneyimli Müfettiş Erkan Yahat, mahkemede yeminli şahadet verdi.

İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı İlhan Damdelen’in yeminli şahadete çağırdığı tanık Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak 2018’de, saat 21.45’te meydana gelen korkunç olayla ilgili mahkemeye gelişmeleri aktardı.

Müfettiş Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı’nın, yanında, daha önce mahkemeden aleyhlerine 7’şer gün tutukluluk emri temin edilen Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S. D., Aydan Kızıltunç ve B. Ç. olduğu halde alacağı olduğu bin TL’yi tahsil etmek gayesiyle, DAÜ’de öğrenci olan Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’yi ikametgâhı içerisinden hilafı dışında, zorla ve darp ederek GU 042 plakalı salon araca koyarak, kaçırdıklarını söyledi.

Zanlı Nidai Şanlı’nın, bölgedeki Hacı Bektaş Sokak’ta bulan Kuzenler Apartmanı’nın 7 numaralı dairesinden zorla aldıkları Kennedy Taomwabwa Dede’yi, beraberindeki şahıslarla birlikte Çanakkale Göleti’ne götürdüğünü belirten müfettiş Erkan Yahat, adı edilenlerin Dede’yi burada ciddi şekilde darp edip ölümüne sebep olduklarını anlattı.

30 Ocak 2018’de, yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçen Nidai Şanlı’nın, 3 Şubat 2018’de, saat 03.00’te, Akyar Kara Giriş Kapısı’na gelerek polise teslim olduğunu ve mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan Erkan Yahat, zanlının, ayni tarihte polise gönüllü ifade verdiğine değindi.

Erkan Yahat, Nidai Şanlı’nın olay günü üzerinde giydiği elbiseleri, ayakkabıları ve olay anında yanında bulundurduğu siyah renk el feneri ile elektrikli şok aletini attığı yeri polise göstermesi üzerine, emareleri bulup teslim aldığını dile getirdi.

Yahat, Nidai Şanlı’nın verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp emarelerin bulunduğuna vurgu yaparak, temin edilen cep telefonu dökümleriyle ilgili alınacak ifadelere dikkat çekti ve serbest kalması halinde emarelere etki etme olasılığı olan zanlı aleyhine mahkemeden ek tutukluluk emri talep etti.

Savcı İlhan Damdelen, “adam öldürme”, “insan kaçırma” ve “ciddi darp” suçlarının vahametine vurgu yaptıktan sonra, konu olayın toplumda büyük endişeye yol açtığını vurguladı ve talebi yineledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökan Asafoğulları, tutukluluğu elzem olan zanlı aleyhine 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

Kıbrıs