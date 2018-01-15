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BİNLERCE LİRA ZARAR VAR!

BİNLERCE LİRA ZARAR VAR!

Göçmenköy Şah fırını yandı!

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Lefkoşa Sanayi bölgesinde dün sabah saatlerinde Göçmenköy Şah Fırınında mazot püskürten brolürün sıkışması sonucu çıkan yangında 3 adet fırın ve çatı yandı

Devrim DEMİR

Her gün binlerce ekmeğin pişirildiği Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan Göçmenköy Şah Fırını’nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Fırınlara mazot püskürten brolürün sıkışması sonucu meydana gelen yangında 3 adet fırın ve işletmenin çatısı tamamen yanarken, diğer bölümler ise çıkan isten zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Havadis

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