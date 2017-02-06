Binlerce ölüm emri bu telefon ile verildi

Binlerce insanın ölümüne neden olan emirlerin verildiği o telefon yüzbinlerce dolara satılmayı bekliyor. Alan çıkar mı bilinmez ama açık arttırmanın yapılacağı evin sahibi bile uzun süre saklamaya niyetli değil

Yüzlerce bin dolarınız varsa ve insanların tüylerini ürperten biriyseniz, eşi benzeri olmayan tarihi bir antikayı satın alabilirsiniz: Adolf Hitler'in kişisel telefonu.

Telefon, Maryland'de Alexander Historical Auctions tarafından açık arttırmaya sunulacak ve 200.000 dolar ile 300.000 dolar arasında bir fiyata satılması tahmin ediliyor. Antika telefon, 1977 yılında ölen Tuğgeneral Sir Ralph Rayner'in Hitler'in sığınağından alındı ve oğlu Ranulf'a teslim edildi. Açık artırma listesine göre, telefon Rayner'a Rus subayları tarafından verildi: "Şehre giren ve Rus olmayan ilk savaş galibi kişi Rayner, ilk olarak Chancellery'e gitti ve burada Rus görevliler ona bir tur teklif etti. Hitler'in şahsi konutuna girdiklerinde, Rayner'e Eva Braun'un telefonu hediye edildi, ancak Rayner hediyeyi nazikçe geri çevirdi, sebep olarak ise en sevdiği rengin kırmızı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Rus görevliler ona kırmızı telefonu verdi, Hitler'in telefonunu."

Anlatılana göre telefonun kendine has korkunç bir hikayesi var: "Tarihteki en kötü adamın sayısız masumu yok etmek, yüzbinlerce kilometre karelik araziyi mahvetmek ve sonunda kendi ülkesini ve halkını yerin dibine sokmak için kullandığı telefondan daha etkili bir kalıntı bulmak imkansızdır ..."

Söylentiye göre Hitler bu telefonu sanki bir cep telefonu gibi nereye giderse beraberinde götürüyordu.

Açık arttırma evinin sahibi Panagopulos, Rayner'in telefonu saklamaya niyeti olmadığını, çünkü sigorta giderlerinin çok fazla olduğunu açıkladı. Rayner, bu uğursuz antikanın bir müze tarafından elinden alınmasını umuyor.