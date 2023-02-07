Bir acı haber de Gönyeli Akademi’den… Gülen depremde hayatını kaybetti
Bir acı haber de Gönyeli Akademi’den… Gülen depremde hayatını kaybetti
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Gönyeli Futbol Akademisi sporcusu Mehmet Gülen de Hatay’daki depremde hayatını kaybetti.
Gönyeli Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada “Sporcumuz MEHMET GÜLEN’in Hatay’da depremde vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun.” ifadeleri kullanıldı.
BRT
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