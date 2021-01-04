Komite Başkanı Sunat Atun, konu hakkında kürsüden yaptığı açıklamada ülkede pandemi süreçlerinde 2020 yılının başlarında üç aya varan bir ara olduğunu anımsatarak, bu süreçte yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

Atun, alacaklıların, alacağını tahsil edememe gibi sıkıntıları olduğunu, mahkeme süreçlerinde aksamalar yaşandığını, kendilerinin de gelen şikayetleri inceleyerek, bu süreçleri belirleyen yasanın 1945’te yapıldığını gördüklerini anlattı. Atun, ülkede bütün bu süreçlerin yavaş çalıştığı dönemlerde alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkinin sıkıntıya girdiğini ifade ederek, bu konuda yaşanan sorunlara değindi.

Atun, milletvekillerinin bu konudaki sorularını yanıtlayarak, konunun bir hukuk meselesi olmasına rağmen, ekonomi ve ticaret meselesi olması ve ülke gündemini yakından ilgilendirmesi nedeniyle bir komite değişikliğini uygun gördüklerini söyledi. “Bir alacağı tahsil edememe ülkenin gündemi haline geldi.

Eğer biz demokratik bir ülkeysek, insanların alacaklarının alabilmesinin önü açılması gerekir” diyen Sunat Atun, süreç içinde yeraltı tahsilat şebekelerinin türediğin, değişikliğin de bunun önüne geçilmesi için bir çalışma olduğunu kaydetti. Bunu bir oldubittiye getirmek gibi bir niyetleri olmadığına işaret eden Atun, davaların zaman aşımını sınırlandıran yasanın 1945’te hazırlandığını, amaçlarının bunu hızlandırmak için bir çalışma olduğunu ifade etti. Ticaret sektöründe yaşanan sıkıntılara işaret eden Atun, ülkede 2 yılın içinde alacaklısını bulamayan insanlar olduğunu, hukuka taşınma süreci hızlandırılmazsa sıkıntıların daha da büyüyeceğini kaydetti. Komite değişikliği konusundaki soruyu da yanıtlayan Atun, “Ben bu öneriyi bir milletvekili ve komite başkanı olarak yaptım, ilgili komite başkanını muhatap aldım” dedi. Atun, alacaklının alacağını 2 sene sonra ortadan kaldıran bir hukuk sisteminin olamayacağını ve adil olmadığını kaydetti. Atun, yazlı olarak bunu Meclis Başkanlığı’na ilettiğini, Meclis Başkanlığı’nın da süreci değerlendirdiğini, dolayısıyla buna itirazların muhatabının kendisi değil, Meclis Başkanlığı’na yapılması gerektiğini söyledi.

Yapılan düzenlemenin ticareti yakından ilgilendirdiğini ifade eden Atun, yapılan düzenlemede bir çarpıklığın bulunmadığını, kendisinin de herhangi bir usulsüzlük diretme durumu bulunmadığını vurguladı.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yerinden söz alarak yasa önerisinin başka komitenin gündemine aktarılmak istenmesinin usule aykırı olduğunu belirtti ve konunun bir hafta sonraya ertelenmesini talep etti.