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BİR ALT MAHKEMEDE YARGILANACAK!

BİR ALT MAHKEMEDE YARGILANACAK!

22 Ocak Sanıkları bir alt mahkemede yargılanacak

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Devrim Demir

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis’e karşı gerçekleştirilen saldırılarla ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar  bugün ilk tahkikat duruşması maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyordu. Ancak Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi beklenilen sanıklar için dava yarına kaldı. Sanıklar bir alt mahkemede yargılanacaklar.

Havadis

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