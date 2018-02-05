BİR ALT MAHKEMEDE YARGILANACAK!
22 Ocak Sanıkları bir alt mahkemede yargılanacak
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Devrim Demir
Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi ve Meclis’e karşı gerçekleştirilen saldırılarla ile ilgili olarak tutuklanan sanıklar bugün ilk tahkikat duruşması maksadı ile Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyordu. Ancak Ağır Ceza mahkemesi huzuruna havale edilmesi beklenilen sanıklar için dava yarına kaldı. Sanıklar bir alt mahkemede yargılanacaklar.
Havadis
Etiketler : Afrika Gazetesi, Meclis, saldırı, sanıklar
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