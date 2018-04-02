Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Teşvikiye Dio adlı restoranda baş başa yemek yedi.

Gözlerden uzak ilişki yaşayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, önceki akşam Teşvikiye Dio adlı restoranda baş başa yemek yedi. Mekandan el ele çıkan çift, hızlıca araçlarına bindi. Dalkılıç, muhabirlerin ısrarlı sorularına “Bir an önce eve gitmek istiyoruz, çok yorgunuz” diye karşılık verdi. Erçel de sevgilisine “Bir an önce gidelim” dedi.