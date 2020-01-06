BİR ANDA ALEV ALDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyreden araç aniden alev aldı. Henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyreden araç aniden alev aldı. Önceki gün saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Soykan Oto Galeri önlerine geldiği zaman henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.