BİR ANLIK DALGINLIK HAYATINDAN ETTİ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde, dün saat 17.00 sularında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Celal Aydın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde, dün saat 17:00 sularında, Celal Aydın (E-45), yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Ağır yaralandı

Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.