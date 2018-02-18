BİR BABANIN EN ACI GÜNÜ

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Çanakkale Göleti yakınlarında 29 Ocak 2018 tarihinde hunharca katledilen Nijerya uyruklu Kennedy Taomabwa Dede’nin cenazesi, 19 günün ardından, dün sabah saatlerinde ülkesi Nijerya’ya gönderilmek üzere ailesine teslim edildi.

Nijerya’dan önceki gün ülkemize gelen maktulün babası Peter Dede, dün sabah saatlerinde oğlunun cenazesini Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alarak ülkesine götürmek üzere yola çıkardı.

Acılı baba, eğitim için gönderdiği oğlunun cesedini teslim alırken acıların en büyüğünü yaşadı.

Kennedy Taomabwa Dede, evinden zorla kaçırılarak Çanakkale göletine götürülmüş ve burada ciddi şekilde darp edildikten sonra, vücuduna elektrik şoku verilerek ve başına sert cisimlerle vurularak feci şekilde öldürülmüştü. Talihsiz gencin cesedi, öldürüldükten bir gün sonra gölet kenarında, yürüyüş yapan 2 çocuk tarafından bulunmuştu.

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