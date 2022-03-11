Bir barda çıkan tartışma sonucu işletme sahibi bıçaklanarak yaralandı

İskele’de Bahçeler bölgesinde faaliyet gösteren bir barda, 38 yaşındaki bir kişi, daha önceden kendisini bara almadığı gerekçesiyle işletme sahibi Glazunov DIMITRIY’yi bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Polisten yapılan açıklamada saldırı sonucu 38 yaşındaki Dimitriy’nin

vücudunun göğüs ve bel kısmından bıçaklanmak suretiyle ağır yaralandığı belirtildi.

DIMITRIY’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.