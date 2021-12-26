Bir başkası WhatsApp yazışmalarınızı okuyor olabilir!

Özel hayatın gizliliği her ne kadar firmalar için garanti vermeleri gereken bir konu olsa da bu durum bir başkası için aynı hassasiyeti göstermesine gerek duymadığı bir konu olabilir.

Birisi tüm konuşmalarımızı WhatsApp'ta okuyor olabilir ve siz bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Bu işlem göründüğünden daha kolay ve yapılan yeni bir araştırmanın ortaya çıkardığı gibi çiftler, arkadaşlar v.s. arasında bu çok fazla yaşanan bir şey!

Teknolojioku adlı sitede yer alan habere göre yazışmalarınızın bir başkası tarafından okunup okunmadığını kontrol edebilirsiniz. Herhangi biri tarafından WhatsApp mesajlarınızın okunup okunmadığını çok kolay bir yoldan öğrenebilirsiniz.

Aslında, birinin WhatsApp’ının nasıl gözetleneceği internette popüler bir arama terimi olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni, bazı insanların eşlerinin kiminle bu kadar çok konuştuğunu öğrenmek istemeleri, arkadaşlarından kimin kiminle ne yazıştığını öğrenmek istemeleri ancak bunu soramamaları. Bu amaçla, uygulamaları yükler veya WhatsApp Web üzerinden bunu öğrenmeye çalışıyorlar.

Aslında, WhatsApp'ın bir akıllı telefon kullanıyormuşuz gibi konuşmamızı sağlayan bir bilgisayar istemcisine sahip olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla casusluk yapabilmenizi gerektiren tek şey, bir QR kodunu okutmak için onun akıllı telefonuna sahip olmanız. O andan itibaren, diğer kişi fark etmeden konuşmaları takip edebilirsiniz. Böylece bilgisayarda kim varsa konuşmayı takip edebilir.

Ancak, birinin konuşmalarınızı takip ettiğinden şüpheleniyorsanız, öğrenmenin çok daha basit bir yolu var. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açmak ve ardından WhatsApp Web / Masaüstü'ne gitmek. Orada ve çok basit bir şekilde WhatsApp'ınıza kimin giriş yaptığını görebilirsiniz.