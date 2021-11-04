Bir Bomba Daha! Ekranlara Kırmızı Oda'yla Dönüyor!

TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da bombalar sürüyor! Diziye her bölüm bomba isimler dahil olmayı sürdürüyor. O isimlere biri daha eklendi! Hayranların beklediği isim Kırmızı Oda ile dönüyor!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine bomba isimler dahil olmayı sürdürüyor. Onlardan biri de ekranlara ara veren isimlerden biri!

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı OGM Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Gülseren Budayıcıoğlu eser uyarlamasından Kırmızı Oda dizisi yeni sezona bomba gibi başladı. Her hafta yeni oyuncuların dahil olduğu Kırmızı Oda dizisine sürpriz biri isim daha eklendi!

KIRMIZI ODA İLE SEYİRCİSİ İLE BULUŞACAK!

Uzun süredir ekrandan uzak kalan oyuncu Kırmızı Oda ile dönüyor!

Dijital platformların giderek artması ve fabrikasyon gibi dizi ve filmlerin yapıldığı şu dönemde kendisine gelen birçok teklifi reddeden Meltem Cumbul TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisine evet dedi!

Geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlardan biri olan Kırmızı Oda dizisine Meltum Cumbul dahil oldu.

Meltem Cumbul Kırmızı Oda dizisine bu hafta sürpriz bir sahne ile katılıyor. Meltem Cumbul son olarak Muteşem Yüzyıl dizisinde yer almış ve Fatma Hatun karkaterini canlandırmıştı.