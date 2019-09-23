Bir diş sarımsağı ikiye bölüp üzerine yerleştirdiğinizde...

Dış görünüşü olumsuz yönde etkileyen aynı zamanda acılı bir enfeksiyon olan uçuk çoğu insanın ortak şikayetlerinden. Peki, uçuğu nasıl geçirebilirsiniz, uçuk için doğal yöntemler neler? Sizler için derledik.

Uçuk can sıkıcı ağrılara ve sızılara yol açan mikrobik bir enfeksiyondur. 'Herpes simpleks' adı ile bilinen, neredeyse herkeste bulunun bir virüs uçuk oluşumunun ana sebebidir. Virüsü tamamen vücuttan atmak mümkün olmadığından dönem dönem güçlenip gün yüzüne çıkabilir. Uçuk bağışıklık sisteminin düşmesi veya stres, korku gibi durumlarda da ortaya çıkabilir.

UÇUK NASIL GEÇER?

Günümüzde çoğu kişi antiviral uçuk kremleri kullanmayı tercih ediyor. Uçuğa ne sürülür diye düşünüyorsanız önceliğiniz her zaman doktor önerisiyle verilen ilaçlar olmalı. Ancak uçuk tedavisi için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de bulunuyor.

UÇUK İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

1. Süt: Süt tedavisi uçuk yeni çıkmaya başladığında çok işinize yarar. Bu yararlı besin uçuğun iyileşmesini hızlandırır. Bir pamuğu süte batırın ve doğrudan uçuğun üzerine uygulayın.

2. Nane yağı: İçindeki antiviral bileşenler sayesinde uçuğu geçirmede etkilidir. Uçuk çıkacağını anladığınızda bir ya da iki damla nane yağını kulak çubuğuna damlatın ve o bölgeye sürün.

3. Domates ve aloe vera: İçeriğindeki bileşenler cildimize çok yararlıdır. Uçuklu bölgeye domates suyu ve aloe vera uygulamak uçuğun hızlı bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

4. Siyah çay: Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve birkaç dakika boyunca tutun. Bu, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

5. Soğuk kompres uygulaması: Soğuk ve nemli bir bez uçuklu bölgedeki kızarıklığı azaltabilir. Kabuklanmayı gidermeye yardımcı olur ve iyileşmeyi hızlandırır. Eğer uçuğunuz varsa ağrıyı hafifletmek için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

6. Sarımsak: Sarımsak mikrop öldürücü özelliği ile birçok tedavide kullanılabilir. Bir diş sarımsağı yarıya kesip doğrudan uçuğun üzerine yerleştirerek uçuğun geçmesini hızlandırabilirsiniz. Uçuk geçinceye kadar her gün tekrar edebilirsiniz.

7. Bal ve sirke: Bal ve sirke antiviral özellik taşır. Bir yemekkaşığı balı biraz sirkeyle karıştırıp pamuk yardımıyla uçuğun üzerine uygulayın. Bal ve sirke uçuğun iyileşmesine yardımcı olacaktır.

8. Diş macunu: Uçuğa diş macunu uygulamak etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Çok kesin bir tedavi yöntemi olmasa da iltihabı kurutur. Diş macunundan bir miktar alıp uçuklu bölgeye sürüp bir süre beklemeniz yeterli olacaktır.

9. Misket limonu: Misket limonu da anti bakteriyel ve antiviral özellikler taşır. Günde 2-3 kez uçuğun üzerine bir kaç damla damlatarak kullanabilirsiniz.