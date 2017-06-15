BİR DİZİ AŞKI DAHA GERÇEK OLDU!

“İstanbullu Gelin” dizisinde Özcan Deniz’in en küçük kardeşi Murat rolüne hayat veren Berkay Hardal, dizide kendisine aşık, evin küçük hizmetçisi Bade’yi canlandıran Hira Koyuncuoğlu’na gönlünü kaptırdı.

Genç yıldız, rol arkadaşına olan aşkını sosyal medyadan geçen günlerde ilan etti ve sevgilisini annesiyle de tanıştırdı. Berkay Hardal, annesi ve Hira koyuncuoğlu’nun fotoğrafını “Hayatıma anlam katan 2 kadın” notuyla sosyal medyadan yayınladı.