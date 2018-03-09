Bir dizi aşkı daha gerçek oldu...

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Meryem dizisinin Burcu'su Serenay Aktaş ile dizinin Güçlü'sü Kenan Acar'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Meryem dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Dizide Burcu ve Güçlü'nün aşkı gerçeğe döndü.

6 AYDIR AŞK YAŞIYORLARMIŞ

Burcu karakterini canlandıran Serenay Aktaş ile Güçlü karakterine hayat veren Kenan Acar'ın 6 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İşte ikilinin o paylaşımları;

KENAN ACAR KİMDİR?

1990 doğumlu yakışıklı oyuncu Kenan Acar Üniversite eğitimine kadar Tuborg ve KSK’da basketbol oynamış ardından İstanbul’a yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu Kenan Acar Temel Oyunculuk eğitimi almıştır. Ayrıca ABD’de bu eğitimini sürdürmüş The Following isimli bir dizide küçük bir rol almıştır.

Med-cezir dizisinde Murat karakteri ile Türkiye’de ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. Daha sonra Gamsız Hayat dizisinde Arda karakterini canlandırmıştır.