'Bir dost ağırladı, iki dost kaybetti'

Seda Sayan, Show TV'de yayınlanmaya başlayan yeni programının ilk gününde Gülben Ergen'i ağırladı. Seren Serengil, Seda Sayan'ın Ergen'e sorması gerektiği soruları sormadığı için eleştirmiş ve sosyal medyada takipten çıkartmıştı. Serengil'in tepkisinin ardından Yeşim Salkım da paylaştığı video ile Sayan'a tepkisini gösterdi.

Son günlerin en çok konuşulan bu polemiğini, Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

Ali EYÜBOĞLU / MİLLİYET

Yıllardır şov dünyasında ilelebet dostluk ve düşmanlık bulunmadığını yazan ve söyleyen biri olarak 2018’in başında, Seda Sayan’la Lerzan Mutlu’nun barışması, Sezen Aksu’nun Yıldız Tilbe’yi affetmesi şaşırtmadı beni.

Ünlüler için ‘barış yılı’ sanılan 2018’in başında yakılan barış çubuklarının yerini, ikinci haftada savaş baltalarının alması da öyle…

Seda Sayan, Show TV’de pazartesi başladığı magazin ve eğlence programının ilk canlı yayınına, “Dostum” dediği Gülben Ergen’i konuk edince olanlara bakın…

Seda Sayan, Gülben Ergen’i memnun ederken, iki ünlüyle birden düşman oldu.

Gülben Ergen’i aklamak için bu hamleyi yaptığını düşünenlerden Seren Serengil, Seda Sayan’ı takipten çıkardı. Seda Sayan’a, Ergen yüzünden bir ağır tepki de Yeşim Salkım’dan geldi. Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Sayan için şunları söyledi:

“Sen Kadırgalıysan, ben de Arnavut kızıyım. Gönderirim seni de geldiğin yere… Yıllardır meydanı boş bulmuşsun eli belinde ‘Bacım, macım’ bana sökmez. Lümpenlik yapmayacaksın bana.”