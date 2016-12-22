  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Lefkoşa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C

BİR EROİN BAĞIMLISININ İTİRAFLARI...

»
BİR EROİN BAĞIMLISININ İTİRAFLARI...
Bir eroin bağımlısının itirafları ve nefes kesen değişimi

Eroin bağımlılığı yüzünden ölümün eşiğine gelen genç bir kadının, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ibret verdi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 635 defa okunmuştur
Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de gemi kazası20 Aralık 2016 Salı 15:24
  • RUSYA'YA İKİNCİ ŞOK!20 Aralık 2016 Salı 09:31
  • ZÜRİH'TEKİ CAMİDE SİLAHLI SALDIRI19 Aralık 2016 Pazartesi 23:39
  • BERLİN'DE ŞOK!19 Aralık 2016 Pazartesi 23:34
  • EFSANE İSİM HAYATINI KAYBETTİ19 Aralık 2016 Pazartesi 11:05
  • Küçük Çınar'dan evlilik tepkisi18 Aralık 2016 Pazar 13:40
  • PAPUA YENİ GİNE'DE 7,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM17 Aralık 2016 Cumartesi 17:48
  • Suriye’de sıcak gelişme…16 Aralık 2016 Cuma 14:03
  • Yarışmada Öldürmek ve Tecavüz Serbest!16 Aralık 2016 Cuma 11:38
  • Ekonomi bakanına şişme kadın16 Aralık 2016 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim