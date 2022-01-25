Bir evde çok sayıda antika ele geçirildi
Bir evde çok sayıda antika ele geçirildi
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Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada 10’un üzerinde eski eser ele geçirildi.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün M.E’nin (E-64) ikametgâhında yapılan aramada, tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulundu.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
İTHALİ YASAK POMPALI TÜFEK
Bostancı’da dün M.Ç.’nin (E-22) ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda ithali yasak bir adet pompalı av tüfeği bulunarak emare alındı.
M.Ç. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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