Bir evde çok sayıda antika ele geçirildi

Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada 10’un üzerinde eski eser ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün M.E’nin (E-64) ikametgâhında yapılan aramada, tasarrufunda arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İTHALİ YASAK POMPALI TÜFEK

Bostancı’da dün M.Ç.’nin (E-22) ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda ithali yasak bir adet pompalı av tüfeği bulunarak emare alındı.

M.Ç. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.