BİR GECEDE İKİ SOYGUN!

Serdar Tezcan asker arkadaşını ziyaret için geldiği Güzelyurt’ta arkadaşı ile birlikte bir kuyumcu bir de telefon mağazasını soydu. Polis Serdar Tezcan’ı kıskıvrak yakaladı, asker ise inzibat tarafından göz altına alındı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Güzelyurt dün güne soygun olaylarıyla başladı. Güzelyurt’taki Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim, iki kişi tarafından soyuldu.

Polis alarma geçerek dün öğle saatlerinde soygunu gerçekleştirdiğine inanılan 20 yaşındaki Serdar Tezcan’ı tutukladı. İsmi açıklanmayan ve soygunda ikinci kişi olarak tespit edilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda askerlik yapan bir kişi de askeri inzibat tarafından tutuklandı.

Güzelyurt’ta önceki akşam geç saatlerde gerçekleştirildiği tahmin edilen ve dün sabah ortaya çıkan 2 ayrı soygun olayı yaşandı. Her iki soygun olayının 2.1.2018 tarihi 19.00- 3.1.2018 tarihi 08.00 saatleri arasında gerçekleştiği tespit edildi.

Önce kuyumcuyu soydular

Güzelyurt’taki Beş Yol olarak bilinen bölgede Köprülüzade Sokak no:1B’de faaliyet gösteren Ümit Bolçocuk’a ait ÜMRA Kuyumculuk, Serdar Tezcan ve ismi açıklanmayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda askerlik yapan bir kişi tarafından soyuldu.

Dükkan sahibi kapıyı açık buldu

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre, kuyumculuk, işletmecisi Şerife Bolçocuk tarafından sabah saatlerinde kapısı açık olarak bulundu. İlk incelemelere göre, Kuyumculuk içerisinde altın bulunmadığı ve yaklaşık 10 bin TL tutarında saat, çakmak, tespih ve diğer bazı muhtelif eşyalar çalındığı tespit edildi. Ümra Kuyumculuğu soyan kişi ve kişiler saat kutularını ve çakmak etiketlerini soydukları dükkanın karşı tarafına attılar. Polis, konu emareleri tespit ederek emare olarak kaydetti.

Telefoncuda 60 bin TL’lik mal çaldılar

Ümra Kuyumculuğa 500 metre uzaklıktaki Güzelyurt Hasan Cafer Sokak no151’de faaliyet gösteren Süleyman Güder’e ait Gunna İletişim de, yine aynı kişiler tarafından soyuldu.

Olay yerinden elde edilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre işletmeden, 60 bin TL civarında maliyete sahip 35-40 adet muhtelif markalardaki cep telefonları çalındı. Polis, Gunna iletişim’in güvenlik kameralarından soygunu 03.25 saatlerinde iki kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin her iki olayla ilgili soruşturması başlatarak, Güzelyurt çarşısındaki tüm işyerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Öğle saatlerinde tespit edildi

Polis, dün olayların gerçekleşmesinin ardından alarma geçerek ilk olarak kamera kayıtlarını inceledi. Bordo renkli kazak giyen birini tespit eden aramalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis bölgedeki tüm kameraları taradı.

2 kişi tutuklandı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin her iki olayla ilgili soruşturması başlatarak, Güzelyurt çarşısındaki tüm işyerlerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güzelyurt’ta meydana gelen iki farklı soygun olayıyla ilgili olarak, tasarrufunda bir adet cep telefonu bulunan zanlı Serdar Tezcan ( E-20 ) tutuklandı.

İsmi açıklanmayan ve soygunda ikinci kişi olarak tespit edilen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nda askerlik yapan bir kişi de askeri inzibat tarafından tutuklandı.

2 saatte zanlı bulundu

Güzelyurt Polis Müdürlülüğü Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yaptıkları ortak soruşturma neticesinde, olayın öğrenilmesinden 2 saat gibi kısa bir sürede tespit edilen zanlı 20 yaşındaki Serdar Tezcan, Güzelyurt Kaza Mahkemesinde Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna çıkarıldı.

2 gün ek tutukluluk alındı

Mahkemede, yeminli şahadet veren Tahkikat Memuru Hüseyin Sebatlı, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim’den muhtelif markalarda cep telefonları, saat ve kol saatlerinin sirkat edildiğini ve konuyla ilgili olarak üzerinde bir adet cep telefonu tespit edilen bir zanlının tutuklandığını belirtti.

Sebatlı, dükkan açma, sirkat ve kasti hasar suçlarıyla ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, konuyla ilgili olarak alınacak ifadeler ve incelenecek kamera kayıtları bulunduğunu, zanlının suç ortağının arandığını ve kayıp emareler bulunduğunu kaydederek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Çiğdem Güzeler de zanlının sözü edilen suçlarla bağlantısının olabileceğini, bu suçların yaygın ve ciddi suçlar olduğunu ve polisin tahkikatı tamamlamak için süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.

Havadis