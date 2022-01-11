Bir günde 1 milyon 350 bin yeni vaka…

BD'de Pazartesi günü 1 milyon 350 bin yeni corona vakası tespit edildi. Bu rakam, yüksek bulaşıcılık oranına sahip Omicron varyantının tüm dünyada hızla yayıldığı son dönemde şimdiye kadar herhangi bir ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı.

ABD’de bir önceki rekor, 3 Ocak’ta 1 milyon 30 bin vakayla kırılmıştı. Hafta sonu çok sayıda eyalette vaka bildirimi yapılmadığı için Pazartesi günü hafta sonu rakamlarını da kapsayan yüksek sayıda vaka bildirimi yapılıyor. ABD’de yeni vakaların yedi günlük ortalaması, iki hafta içinde üç kat artarak günde 700 bine tırmandı.

Yeni vaka sayısındaki rekor, ABD’de Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısının da pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye eriştiği güne denk geldi. Reuters haber ajansı verilerine göre ABD’de Covid tedavisi için hastaneye yatanların sayısı üç haftada iki kat arttı.

136 BİN 604 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Ocak ayında ABD’de 132 bin 51 kişinin hastanede tedavi altına alınmasıyla kırılan rekor, Pazartesi günü 136 bin 604 Covid-19 hastasıyla bir kez daha kırıldı.

Sağlık yetkilileri, Omicron varyantının daha önceki varyantlara kıyasla daha hafif hastalığa neden olmasına rağmen yüksek sayıda enfeksiyon vakasının hastaneleri felce uğratabileceği uyarısında bulunuyor. ABD’da bazı hastaneler, artan hasta sayısı ve kadro eksikliği nedeniyle şimdiden acil olmayan bazı ameliyatları erteleme yoluna gitti.

Vaka sayılarındaki hızlı artış; personel, öğretmen ve okul otobüsü şoförü sıkıntısı çeken çok sayıda okulda eğitimi aksatıyor.

Chicago’da öğretmenlerin ve bölge eğitim müdürlüğünün artan enfeksiyon vakaları karşısında ne yapılması gerektiği konusunda anlaşamaması nedeniyle dört gündür okullarda eğitim yapılamıyor.

New York’taysa çok sayıda ulaştırma çalışanının hasta olması nedeniyle üç metro hattında ulaşım durduruldu. Çok sayıda şirket, çalışanlarını ofis binalarına geri döndürme planlarını askıya aldı.

ORTALAMA 1700 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

ABD’de günde ortalama 1700 kişi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kısa süre önce bu sayı 1400 civarındaydı.

Öte yandan Amerikan ilaç firması Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeniden tasarlanan ve Omicron varyantını hedef alan bir Covid-19 aşısına ihtiyaç olabileceğini, firmanın Mart ayına kadar böyle bir aşıyı hazır edebileceğini kaydetti.

Kaynak: Sozcu