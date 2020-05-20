Bir günde 11 Bin dönüm arazi yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 17.5.2020 tarihinde, öğle saatlerinde Tepebaşı köyünde ormanlık alanda başlayan ve Kalkanlı’ya kadar uzanan yangında yanan alanın tahmini 7500 dönüm, aynı gün Koruçam bölgesinde ormanlık arazide meydana gelen yangında ise tahmini 3500 dönüm alanın yandığı tespit edildi.

Ülke genelinde, 11 – 19 Mayıs tarihleri arasında; orman, arazi ve araç yangını olmak üzere polis itfaiye merkezlerine toplam 67 yangın ihbarı alınarak yangınlara müdahale edildi.