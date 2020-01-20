BİR HAFTA İÇERİSİNDE 1'İ ÖLÜMLÜ 63 TRAFİK KAZASI!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 13 – 19 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 63 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 1’i ölümle, 17’si yaralanmayla ve 45’i hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 25 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (13), yakın takip (12), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (9) yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 503,950.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir. Lefkoşa : 20 Gazimağusa : 12 Girne : 19 Güzelyurt : 6 İskele : 6 Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 783 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



