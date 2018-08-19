Bir Hafta Önce temizlenen Altın Kumsal duyarsız vatandaşlar tarafından yine Kirletildi....

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Altınkum’da yeniden çevre temizliği yaptı. Ancak bu bölgenin yaklaşık 1 hafta önce temizlenmesine rağmen yine kirletilmesi tepkiye neden oldu.

Çevrenin korunması gerektiğiyle ilgili yapılan tüm uyarılara rağmen, bazı kişiler bu konuda duyarsızlığını sürdürüyor. Altınkum bölgesinde yaklaşık bir hafta önce Çevre Koruma Dairesi tarafından temizlenen sahil yine çöplerle doldu.

Çevreye duyarsız kişiler, çöplerini hiç düşünmeden çevreye gelişi güzel atarak çevre kirliliğine yol açtı.

“TEKRARLANIYOR”

Kıyılarımızda temiz deniz idealiyle, sahillerimizin temizliğinin sağlanması adına büyük bir gayret gösterdiklerini söyleyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairesi ekiplerimiz, erişebildikleri her noktada temizlik ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Ne yazık ki bu konuda yoğun bir çaba göstermemize ragmen temizliğini yaptığımız bölgeler çok kısa süre içerisinde tekrar aynı şekilde kirletiliyor” diye konuştu.

Altınkum’a gelen günübirlikçiler tarafından her yıl yaşanan sıkıntıların yeniden

yaşandığını da sözlerine ekleyen Bakan Ataoğlu, “Günübirlikçiler, Altınkum’ da ortalığı her zaman olduğu gibi yine kirletip gittiler. Bazı yerlerde, çöplerini konteynırlara atacaklarına sağa sola attıklarını görüyoruz. Herkes çöpünü konteynırlara atmış olsaydı hem çevre kirlenmezdi hem de görüntü kirliliği oluşmazdı, Sahil temizliği bizim sorumluluğumuzda olmasa da biz yine bu çöpleri topladık. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil.” dedi.

Ataoğlu, sözlerine şöyle devam etti: Tatil için bölgeye gelen insanlar yaşanan durumdan rahatsızlık duyuyor. Sahile ve denize çöp atarak doğayı kirletiyoruz. Bu denizin ve sahilin temiz tutulması gerekiyor. Ülkemize dışarıdan da turistler geliyor. Buraları böyle görmemeleri lazım. Sahillerimiz gerçekten Akdeniz’in incisi. Herkesi doğa konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum “

“Ne yazık ki yaklaşık 10 gün önce tertemiz halde bırakılan sahilimizi yine temizlemek zorunda kalıyoruz. Diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, 07.00 – 24.00 saatlleri arasında 2 km’lik sahilde devriye yapan ekipler olduğunu, buna rağmen özel çaba göstererek ekiplerin ayrılmasını bekleyerek bölgeye çöp atan insanlar olduğunu söyledi.