BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI!

KKTC’de 08 – 14 Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde 63 adet trafik kazası meydana geldi: 11 yaralanma, 52 hasar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 08 – 14 Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 63 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan, 11’i yaralanmayla ve 52’si hasarla sonuçlandı.

Yaralanma ile neticelenen kazalarda 14 kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (17), yakın takip (16), kavşakta durmamak (13), dikkatsiz sürüş yapmak (10) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarının 338.400.00 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 12

Gazimağusa : 23

Girne : 20

Güzelyurt : 4

İskele : 4

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 780 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.