Bir haftada 71 trafik kazası meydana geldi

17 -23 Şubat 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 71 trafik kazası meydana geldi.

Kazalardan 24’ü yaralanmayla ve 47’si hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (19), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (14), ve diğer etkenler (11) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 492,263.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir:

Lefkoşa : 26

Gazimağusa : 14

Girne : 15

Güzelyurt : 10

İskele : 6