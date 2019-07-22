BİR HAFTADA 79 TRAFİK KAZASI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15 – 21 Temmuz 2019 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 79 adet trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla ve 63’ü hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 18 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (22), yakın takip (18), kavşakta durmamak (18), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (9) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 339.925.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 36

Gazimağusa : 13

Girne : 24

Güzelyurt : 3

İskele : 3

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde toplam 680 trafik suçu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.