BİR HAFTADA 794 SÜRÜCÜYE CEZA!

Polis tarafından 19-25 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 266 araç sürücüsü kontrol edildi.

19-25 Mart tarihleri arasında 794 trafik suçu tespit edilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polis tarafından 19-25 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 266 araç sürücüsü kontrol edildi.



Araç sürücülerinin 263’ü süratli, 42’si seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sürüş ehliyetsiz, 22’si alkollü, 14’ü muayenesiz, 19’u sigortasız, 7’si “A” yol kullanma izinsiz, 2’si koruyucu miğfer başlıksız ve 4’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Rapor edilen sürücülerin 120’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 79’u trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, , 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak, 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak ve 165’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.