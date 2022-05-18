Bir kadın asla başına gelmesini istemez! Olanlar inanılmaz

Kadınlarda genital alanda ortaya çıkan bir hastalık olan Liken skleroz, daha çok başka hastalıklarla karıştırılarak uzun bir süre görmezden gelinebiliyor. Diğer kadın hastalıkları kadar önemli olan hatta ekstra dikkat edilmesi gereken liken skleroz, aslında bir deri hastalığıdır. Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalıktan mustarip olanlar tedavi konusunda hızlı davranmadıklarında ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalma riski taşımaktadır

Tedavi edilmesi zor olan ve zamanında müdahale edilmediğinde kansere bile olabilecek bir hastalık olan liken skleroz, kadınlarda özellikle genital alanda izlenen bir deri hastalığıdır. Çok yaygın görülen bir hastalık olmadığı için fark edilmesi de zor olan liken skleroz, hiçbir kadının yakalanmak istemediği hastalıkların başında geliyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen liken skleroz nedir, belirtileri nelerdir?

LİKEN SKLEROZ NEDİR? (LICHEN SCLEROSUS HASTALIĞI)

Liken skleroz kadınlarda özellikle genital bölgede ortaya çıkan tehlikeli bir deri hastalığıdır. Deride incelme, yara izi ve kalıcı değişikliğe neden olan bu hastalıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Genital bölgede ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan pek çok sorunlara yol açan lichen sclerosus bir cilt hastalığıdır. Hastalıklı bölgedeki irritasyonun yarattığı acıya ek olarak, doğru teşhis konmaması sonucunda reçete edilen krem ve benzeri ilaçlar yoğun bir kaşıntıya neden olarak durumu daha da kötü hale getiriyor.

Liken sklerozun nedenleri arasında en çok bu dört unsur üzerinde durulmaktadır:

Otoimmünite,

Moleküler mekanizmalar

Genetik faktörler

Liken hastalığında en sıklıkla immün sistemin bozuk çalışması üzerinde durulmaktadır.

ERKEKLERDE DE GÖRÜLEBİLİR!

Lichen sclerosus hem erkek hem de kadınlarda deri ve mukozaları tutabilen, başlangıçta fildişi renginde, oval ve keskin sınırlı lezyonlar halindeyken ilerleyen dönemlerde ciltte incelme, kabartı ve plaklar ile kendisini gösteren kronik, yangısal bir hastalıktır.

LİKEN SKLEROZ BELİRTİLERİ

Lichen sclerosus belirtileri arasında sıklıkla karşılaşılan kaşıntıdır.

Kaşıntının yanı sıra:

Genital bölgede yanma,

Batma,

İğnelenme,

Pantolon giyerken sürtünmeye bağlı irritasyon gibi şikayetler de sıkça görülmektedir.

Ayrıca önemli ölçüde cinsel sorunlara da yol açabilmektedir.

LİKEN SKLEROZ TEDAVİ EDİLMEZSE KANSER OLUŞUR MU?

Liken skleroz tedavi edilmezse kalıcı ve ciddi iz bırakabilir. Yaşam boyu tedavi edilmeyen vakalarda % 2-6 oranında malign skuamöz hücreli karsinoma dönüşme (kanserleşme) riski saptanmıştır. Liken skleroz hastalığının yönetimi zor olmakla beraber, erken aşamada tedavilerle kontrol altına alınabilir bir hastalıktır.

LİKEN SKLEROZ TEDAVİSİ

Liken sklerozu için en etkili tedavi, klobetazol içerikli merhemlerdir. Ayrıca E vitamini fitilleri, hyaluronik asit gibi cildi nemlendiren rutinlerin de yararlı olduğu belirtiliyor. Hastalığın doğru teşhis edilip, tedavi edilmesi için doktorunuzla görüşmelisiniz.

Habertürk