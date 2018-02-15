BİR KAPIDAN ÇIKTI DİĞERİNDEN GİRDİ!

Sınır dışı edildikten sonra silahlı bir şekilde kaçak olarak yeniden ülkeye giriş yapan ve suç işleyen Yasin Usta’ya 2 yıl hapislik verildi

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta bulunduğu süre içerisinde işlediği hırsızlık suçlarından dolayı hapis yattıktan sonra sınır dışı edilen, ancak ülkeye ithali yasak olan kurusıkı silahla kaçak yollardan tekrar gerip gelip suç işlemeye devam eden Yasin Usta hakkındaki dava karara bağlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda, sanığın hırsızlık suçlarından 2016 yılında sınır dışı edildiği, 2017 yılında kurusıkı tabanca ve mermilerle Gazimağusa Liman’ından görevlileri atlatarak geri geldiği ve suç işlemeye devam ettiği kaydedildi. Ağır ceza heyeti, kararında sanığın silahla ülkeye rahat bir şekilde nasıl girdiğini sorgularken, husus hakkında soruşturma başlatılarak sorumlu ya da sorumlular hakkında disiplin işlemi yapılmasına talimat verdi.

İhraç edildi, yasadışı yollardan geri geldi

Davanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde, Turunçlu’da bulunan ve ambar olarak kullanılan bir bahçe evine, demir korkulukları ve camı kırdıktan sonra girdiğini ve jeneratör içerisinden 5 litre benzin çaldığını söyledi. Sanığın işlemiş olduğu suçun yaygınlık gösteren suç türleri arasında olduğunu belirten Sağer, sanığın yine 2016 yılında benzer suç işlediğine de dikkati çekti.

Sanığın mahkûm edildiğini ve şartlı tahliyeden yararlanarak 6 Mart 2017 tarihinde ihraç edildiğini anlatan Sağer, buna rağmen yeniden suç işlemek maksadıyla yasadışı yollardan ülkemize geldiğini aktardı.

Tahliye şansını iyi kullanmadı

Sağer, sanığın kendisine tanınan şartlı tahliye şansını yeniden suç işlemek maksadı ile ülkemize gelerek kötü yönde kullandığını ve bunun mahkeme tarafından affedilemeyecek bir husus olduğunu vurguladı. Sanığı işlemiş olduğu “bina açma ve sirkat” suçlarından 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini belirten Sağer, sanığı tutuklandıktan sonra tasarrufunda bulunan kanunsuz kurusıkı tabanca ve 8 adet mermi ile ilgili davalardan da suçlu bularak 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ülkeye nasıl girdi, araştırılsın…

Sanığın yasadışı bir şekilde ülkemize geldiğini ve çantasında kanunsuz kurusıkı tabanca ve mermiler olduğu halde polis kontrolünü yasadışı olarak aştığını belirten Sağer, bu denli tehlikeli bir şahsın bu şekilde ülkeye girebilmesinin, Gazimağusa Limanı’nda bir güvenlik zaafiyeti olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Sağer, bu husus hakkında soruşturma başlatılarak sorumlu ya da sorumlular hakkında disiplin işlemi yapılmasına talimat verdiklerini ifade etti.

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