'Bir kere kollarına almadı ona sarılmadı!'

Prens Charles Prenses Diana’ya sıradan bir evlenme teklifi yapmış

Kraliyet uzmanı Ingred Seward, Prens Charles'ın, Prenses Diana'ya yaptığı evlenme teklifini anlattı. Uzman, teklifin romantiklikten bir hayli uzak olduğuna değindi...

Kraliyet uzmanı Ingred Seward, geçtiğimiz gün Channel 5 adlı televizyonda yayınlanan bir programa katıldı ve orada Prens Charles’ın, Prenses Diana’ya yaptığı evlenme teklifini anlattı. Dünyanın en gözde bekarı olan Charles’ın, romantiklikten uzak bir evlenme teklifi yaptığını söyleyen Seward, “Prens Charles, Diana’ya evlenmek teklif ettiğinde sadece 12 kez görüşmüşlerdi. Bir gün Diana Spencer, Prens’in daveti üzerine Windsor Şatosu’na gitti. O gün Prens, Diana Spencer’ı şatonun fidanlığına götürdü ve orada evlenme teklif etti.”

Seward’ın iddiasına göre Diana Spencer da bu teklif karşısında şaşkına döndü, sinirleri bozuldu ve gülme krizine girdi. Kraliyet biyografi yazarı Christopher Wilson da bu evlilik teklifi hakkında “Sevdiğine evlenme teklif eden birçok kişinin yaptığı gibi Diana’yı kollarına almadı, ona sarılmadı” diye görüşünü bildirdi.