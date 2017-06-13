BİR SENEDE 4 BİN 603 VATANDAŞLIK!

16 Nisan 2016 ile 31 Mart 2017’yi kapsayan son bir yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 4 bin 603 yeni vatandaşlık yapıldı. Vatandaşlıkların 4 bin 351’i TC kökenli bireyler olurken, 252’si ise diğer ülkelerde doğdu.

Ülkemizde vatandaşlıklarla ilgili tartışmalar sürat kesmeden devam ederken, KIBRIS’a ulaşan bir belge son bir yılda yapılan vatandaşlıkların hangi koşullarda yapıldığını gözler önüne serdi. Belge, 2013-2016 yılları ile 2016-2017 yıllarının bir karşılaştırması niteliğinde olurken, 2013-2016 yılları arasında toplam 4 bin 927 vatandaşlığın yapıldığı ancak son bir yılda neredeyse 3 yıllık döneme eşit vatandaşlık verildiği gözlemlendi.

KIBRIS’ın ulaştığı raporda, verilen vatandaşlıkların 7 maddede kategorize edildiği gözlemlenirken bu kategoriler şöyle sıralandı:

“18’den büyük savcılık görüşü ile vatandaş”, “Erkek KKTC Eşi Vatandaş oldu”, “Kadın KKTC Eşi vatandaş oldu”, “Bakanlık Onayı ile Vatandaş oldu”, Bakanlık Onayı ile Vatandaş Olanın Eş veya Çocuğu vatandaş oldu”, “Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş oldu”, “Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaş olanın eş veya çocuğu vatandaş oldu”

Geçtiğimiz yılda en çok verilen vatandaşlığın İçişleri Bakanlığı onayı ile verildiği belirlenirken, ikinci olarak ise Bakanlık onayı ile vatandaş olan kişilerin eş veya çocuklarının vatandaş olması gözlemlendi. Buna göre, Bakanlık onayı ile verilen vatandaşlık bin 904 olurken, vatandaş olanların eş veya çocuğuna verilen vatandaşlık sayısı ise bin 432 oldu.

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