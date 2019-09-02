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  3. Bir Seren Serengil dizisi: Her şey anneye inat

Bir Seren Serengil dizisi: Her şey anneye inat

Bir Seren Serengil dizisi: Her şey anneye inat 1111

Eşi Yaşar İpek'e boşanma davası açan ve önceki gün bebeğini kaybeden Seren Serengil'in hayatında sular durulmuyor. Kelebek yazarı Onur Baştürk, dünden bugüne Seren Serengil'i köşesine taşıdı...